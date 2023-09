Les AME invités à confirmer leur disponibilité pour 2023-2024

Les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) sont invités à confirmer leur disponibilité pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Le Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle procède à l’actualisation de la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) dans le cadre d’un redéploiement pour la rentrée scolaire 2023-2024.

L’opération démarre ce jeudi 31 août 2023 et prendra fin le vendredi 08 septembre 2023 à minuit.

Les AME qui ont servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 sont invités à confirmer leur disponibilité pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Les enseignants concernés sont invités à se rendre sur la plateforme EducMaster http://educmaster.bj via un navigateur Web et se connecter avec leurs identifiants et mot de passe. Chaque AME se rend ensuite sur son espace personnel et clique sur le Menu : Gestion administrative > Mon espace. Celui-ci confirme enfin sa disponibilité à servir au titre de l’année scolaire 2023- 2024.

Il est demandé aux AME de se rapprocher de leur chef d’établissement en cas d’oubli de l’identifiant et/ou mot de passe.

L’opération permettra de procéder à un redéploiement complémentaire.

Selon le Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, les AME qui ne confirmeront pas leur disponibilité avant la fin de l’opération seront remplacés.

