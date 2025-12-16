Les 77 maires du Bénin élevés dans l’Ordre national

Le président de la République, Patrice Talon, Grand maître des Ordres nationaux, a élevé les 77 maires de la mandature 2020-2025 dans l’Ordre National du Bénin. La remise des décorations a été effectuée au Palais des de Cotonou, lundi 15 décembre 2025, par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, en présence de plusieurs autorités politiques et administratives, ainsi que des heureux récipiendaires.

L’engagement des maires de la mandature 2020-2025 dans la mise en œuvre des politiques publiques et leur rôle central dans la gouvernance locale ont été reconnus. Les 77 maires ont été élevés dans l’Ordre National du Bénin. Une distinction accordée par le président de la République, Patrice Talon, Grand maître des Ordres nationaux.

S’exprimant au nom des élus, le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo, a rendu un hommage appuyé au chef de l’État, saluant sa vision et son engagement en faveur des collectivités territoriales. « Je voudrais, avant toute autre considération, rendre un hommage respectueux et appuyé à Son Excellence Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Grand maître des Ordres nationaux », a déclaré Luc Atrokpo, lundi 15 décembre 2025 lors de la cérémonie de remise.

Selon lui, l’action du président Talon a permis de consolider durablement la gouvernance locale, notamment à travers des politiques publiques ambitieuses et un dialogue institutionnel soutenu avec les élus communaux.

