Les 72 jeunes filles et garçons admis au Lycée militaire et au Prytanée

Les résultats du concours d’entrée au Lycée Militaire des Jeunes Filles général Mathieu Kérékou et au Prytanée Militaire de Bembèrèkè, session de 2023, ont été rendus publics ce mardi 22 août 2023.

36 jeunes filles sont admises au concours d’entrée au Lycée Militaire des Jeunes Filles général Mathieu Kérékou et 36 garçons au Prytanée Militaire de Bembèrèkè, selon les résultats publiés, mardi 22 août 2023, par la Direction des examens et concours et l’état-major général du Bénin.

LISTE DES JEUNES FILLES ET GARCONS PAR ORDRE DE MERITE

