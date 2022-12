Les 7 partis en lice signent une charte de bonne conduite

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a fait signer, mercredi 21 décembre 2022, une Charte de bonne conduite pour la campagne médiatique aux partis politiques en lice dans le cadre des élections législatives de janvier 2023.

Bloc Républicain (BR), Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Union Progressiste Le Renouveau (UP-R), Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-BENIN), Mouvement Populaire de Libération (MPL), Les Démocrates (LD) et Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ont signé une Charte de bonne conduite pour la campagne médiatique le mercredi 21 décembre 2022.

La signature intervenant à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour les législatives de janvier 2023, le président de la HAAC, Rémi-Prosper Moretti a présenté aux signataires le contenu de la Charte de bonne conduite.

La charte contient aussi bien des obligations que des droits pour les partis politiques, selon le président de la HAAC.

Les partis signataires ont pris l’engagement de veiller au respect scrupuleux de la Charte de bonne conduite pour des élections apaisées.

Il faut préciser que la campagne électorale des législatives s’ouvrira le 23 décembre 2022 pour se refermer le 6 janvier 2022.

M. M.

21 décembre 2022 par