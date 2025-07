Les 7 membres de la CBDH prêtent serment

Les nouveaux membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ont prêté serment, ce lundi 21 juillet 2025. La cérémonie a eu lieu à la Cour d’Appel de Cotonou.

Nommés en Conseil des ministres en mai 2025, les nouveaux membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ont prêté serment conformément à la loi n°2024-22 du 26 juillet 2024, relative à la CBDH. Les 7 personnalités de la CBDH ont juré de remplir leurs fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d’assurer sans défaillance, les devoirs qu’elles imposent.

La cérémonie solennelle s’est déroulée dans un climat empreint de responsabilité et d’engagement. À travers cet acte, les membres de la CBDH prennent officiellement fonctions pour œuvrer à promotion et protection des droits humains ainsi que de la prévention de la torture et des autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants.

« La défense des droits humains ne saurait être une posture, mais une vocation exigeante », a déclaré le président de la Cour d’appel dans son discours. Le représentant du ministère chargé des Droits humains a invité les membres à faire preuve de transparence dans l’exercice de leurs fonctions.

Membres

• Au titre de la qualité d’enseignant à l’université

Monsieur Abdou-Bakari IMOROU

• Au titre de la qualité d’avocat

Maître Brice HOUSSOU

• Au titre de la qualité de médecin

Docteur Basile FASSINOU

• Au titre de la qualité d’expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté

Monsieur Jean Paul Serge PRINCE AGBODJAN

• Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables

Madame Tchokomi Sabine TOUNGAKOUAGOU

• Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes

Madame Sidikatou ADAMON BISSIRIOU

• Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants

Madame Perpétue KOSSOUOH épouse HOUINATO

