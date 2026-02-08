Les 60 députés de la Gauche (UP-R) et 49 de la Droite (BR) entrent en fonction

Les 109 députés élus au terme des législatives du 11 janvier 2026 au Bénin, seront officiellement installés ce dimanche 8 février par le bureau d’âge présidé par N’dah Antoine N’dah.

Le Bénin marque un tournant de son histoire politique ce dimanche 8 février 2026. Les 109 députés de la 10e législature seront officiellement installés au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Dans le lot, les 60 députés de la Gauche, provenant du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), majoritaire ; et les 49 de la Droite, élus sous les couleurs du parti Bloc républicain (BR).

Ces deux formations politiques selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), et validés par la Cour constitutionnelle, ont pu réunir le seuil des 10% à l’échelle nationale, et de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ce qui leur permet de siéger à cette nouvelle mandature.

Bien que soutenant les actions du gouvernement, et liés par un accord de gouvernance, le Bloc républicain et l’Union progressiste le renouveau ne partagent pas la même idéologie politique.

Les militants de la « vague jaune » comme on les appelle, sont motivés par le socialisme, une idéologie politique qui prône l’instauration d’une société plus juste et égalitaire en luttant contre les inégalités sociales et la propriété privée des moyens de production. Les partisans de cette philosophie prônent également la solidarité, la justice sociale, l’intérêt général, et la propriété collective ou la régulation des moyens de production.

A l’opposé, les militants de la Droite, « Le cheval cabré », mêlent conservatisme social, libéralisme économique et attachement à la nation. Leur idéologie repose sur la liberté d’entreprendre, la responsabilité individuelle, la solidarité et la défense des valeurs traditionnelles.

Contrairement à l’idée d’un Parlement monocolore qu’évoque une frange de la population, ces deux courants du fait de leur divergence philosophique , pourront bien animer le débat politique.

