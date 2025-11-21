vendredi, 21 novembre 2025 -

Transformation numérique

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets




Le Bénin numérique, une inspiration pour l’Afrique ? Ce n’était pas un coup de chance, mais “un processus, une vision« . En 10 ans, le Bénin a transformé son écosystème numérique avec 100 projets majeurs et une méthode reproductible.

“Le Bénin rayonne depuis quelques années, et cela ne s’est pas fait rapidement. C’était un processus, une vision », souligne Melaine Aquereburu-Olouman, Directeur du Bureau de projets à l’ASIN. Aujourd’hui, plusieurs projets numériques ont été conduits avec succès, portés par des équipes pluridisciplinaires et une organisation rigoureuse.

Déploiement de la fibre optique, digitalisation des collectivités locales, extension de l’internet dans les localités, modernisation des services publics, et bien plus…. Depuis 2017, le Bénin a lancé une vaste stratégie de transformation numérique articulée autour de nombreux projets. Et avec une méthode que nous détaillons.

Voici les 6 recettes qui expliquent cette réussite

1. Une gouvernance de projets autonomes

Plus de 100 projets et 1 000 sous-projets sont suivis et pilotés par des responsables dédiés. Chaque acteur nommé dans la gouvernance dispose d’un réel pouvoir d’action, ce qui garantit efficacité et rapidité d’exécution.

2. Un portefeuille de projets structuré

Les initiatives numériques sont inscrites dans un portefeuille cohérent, permettant une vision globale, un alignement stratégique et un suivi rigoureux des priorités du pays, selon Melaine Aquereburu-Olouman.

3. Une agence d’excellence au cœur du dispositif

Le modèle béninois repose sur la création d’agences spécialisées dotées de talents hautement qualifiés.

4. Wekenou : un intranet collaboratif

Wekenou symbolisant les jarres dans lesquelles chacun dépose connaissances et savoirs permet une collaboration transparente. Tous les départements y consultent en temps réel le statut et l’avancement des projets.

5. L’ASIN Delivery Method

Il s’agit d’un ensemble de processus et de modèles standardisés qui garantissent qualité, efficacité et uniformité dans l’exécution des projets numériques. Tous les acteurs travaillent selon une même méthodologie reconnue.

6. Un arsenal d’outils opérationnels

Tableaux de bord, outils de reporting, systèmes de suivi en temps réel : le pilotage des projets s’appuie sur une panoplie complète d’outils modernes permettant un contrôle précis.

Et la “sauce secrète” du Bénin

Au-delà de ces six recettes, trois ingrédients distinguent particulièrement le Bénin et expliquent l’accélération de son écosystème numérique.

1. Une adoption du numérique au plus haut niveau

Tous les membres du gouvernement utilisent des solutions digitales, notamment la plateforme E-Conseil, qui élimine la paperasse lors des réunions.

2. Un leadership opérationnel engagé

Les autorités de tutelle maîtrisent les enjeux à tous les niveaux : fibre optique, cybersécurité, infrastructures, gouvernance numérique… Cette proximité opérationnelle garantit une exécution rapide et cohérente.

3. Le choix de catalyseurs stratégiques

Le pays s’appuie sur des figures clés qui orientent, supervisent et valorisent la politique numérique. Parmi ces acteurs figurent notamment : Serge Adjovi, Directeur général de l’Agence de Développement du Numérique (ADN) et Ouanilo Médégan Fagla, Directeur général de l’ANSSI-Bénin.

Pour Melaine Aquereburu-Olouman, le Bénin a su donc combiner vision, organisation, leadership et innovation pour bâtir un modèle de transformation numérique désormais cité en exemple en Afrique.

Edwige APEDO, Radio Djena (Togo)

Cet article est rédigé par l’équipe de la Rédaction Éphémère initiée à Cotonou du 17 au 22 novembre dans le cadre du projet MediAOS.

21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




