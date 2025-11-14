Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance

Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés de l’ancien député Yves Patrick Djivo, ont été reçus, jeudi 13 novembre 2025, par les présidents Joseph Fifamin Djogbénou de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Abdoulaye Bio Tchané du Bloc Républicain (BR).

Les députés Chantal Adjovi, Léansou Do-Rego, Joël Godonou, Denise Hounmenou et Constant Nahum, ont présenté, mercredi 12 novembre 2025, leur nouvelle orientation politique, lors d’une rencontre tenue au siège du Bloc Républicain (BR). C’est lors d’échanges avec les présidents de l’UP-R et BR, des partis de la mouvance présidentielle. Les ex membres du principal d’opposition Les Démocrates évoquent le besoin d’un cadre plus stable et favorable à la cohésion.

À la sortie de l’entretien, Yves Patrick Djivo, qui accompagnait les six députés LD, a parlé d’une « séance enrichissante ». « Il est normal que nous puissions nous rencontrer pour établir quelques préalables. Ce qui a été fait. Nous avons parlé de la paix, du social et de nombreux autres points ». L’ex-Démocrates se dit prêt à « mouiller le maillot pour la réussite commune ».

Ce rapprochement intervient à l’approche des élections générales de 2026 et dans un contexte de révision de la Constitution. Le projet introduit par deux députés de la mouvance est en examen à l’Assemblée nationale. Le soutien des ex-Démocrates sera déterminant lors du vote de la loi portant révision de la constitution.

