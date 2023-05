Les 514 inscrits à l’admission ou promotion dans les ordres nationaux

La liste des 514 personnes inscrites au tableau de concours triennal 2023-2026 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux en République du Bénin a été rendue publique.

Par décret N° 2023-213 du 26 avril 2023, conjointement signé par le président de la République Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République, grande chancelière de l’ordre national du Bénin, la liste des personnes inscrites au tableau de concours triennal 2023-2026 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux en République du Bénin a été rendue publique.

514 personnes dont 455 au niveau du Ministère de la Santé ; 37 du Ministère de l’Economie et des Finances et 22 au niveau du Conseil Economique et Social (CES) sont inscrites sur la liste.

M. M.

LIRE LE DECRET

5 mai 2023 par ,