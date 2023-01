Les 305 enseignants sanctionnés en 2019 pour boycott réhabilités

Le gouvernement a procédé, mercredi 18 janvier 2023 en Conseil des ministres, à la levée des sanctions prises en 2019 à l’encontre des 305 enseignants qui ont refusé de prendre part à l’évaluation des connaissances.

Les 113 enseignants du primaire et 792 du secondaire qui avaient été radiés de la Fonction publique en 2019 pour avoir refusé de prendre part à l’évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles peuvent réintégrer la fonction.

Les sanctions infligées à ces 305 enseignants ont été levées. C’est à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023.

L’évaluation diagnostique organisée courant 2018 dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la qualité de l’enseignement vise à « identifier clairement les niveaux de compétence et les besoins en renforcement de capacités », selon le gouvernement.

Le conseil des ministres a autorisé le « reversement dans le corps des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’occasion de cette évaluation ».

M. M.

18 janvier 2023 par ,