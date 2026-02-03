mardi, 3 février 2026 -

Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février




Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se tiendront les 6, 7 et 8 février 2026. C’est un événement initié par l’écrivain français Phil Marso. Cette année, le thème : « Souriez ! L’IA dirige votre vie » met en lumière l’impact croissant de l’intelligence artificielle (IA) sur notre quotidien, interrogeant notre autonomie, nos métiers et notre sécurité.

L’IA : entre progrès et dépendance

L’IA s’immisce partout : dans nos tâches quotidiennes, nos choix, nos métiers. Si elle facilite certaines activités, elle crée aussi une dépendance accrue (ChatGPT utilisé comme un GPS permanent) et menace des emplois, notamment dans la communication et le design. Pire, elle ouvre la porte à des usurpations d’identité via des deepfakes, comme l’a alerté la DGSI le 5 janvier dernier.

Un outil indispensable… mais à maîtriser

Phil Marso, instigateur de ces journées, reconnaît l’indispensabilité du smartphone (administratif, santé, paiements, etc.). L’enjeu ? Ne pas en devenir addict, mais en garder le contrôle. D’où le sous-titre de cette édition : « enfin presque ! ».

Nouveautés 2026

 6 chansons produites par Phil Marso sous le pseudo Adikphonia, explorant les facettes du téléphone portable.

 Lancement d’une nouvelle Journée Mondiale en avril 2026, dont le thème sera dévoilé prochainement.

3 février 2026 par Akpédjé Ayosso




