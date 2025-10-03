Les 25 Guépards retenus par Gernot Rohr

Pour les Éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des joueurs retenus. C’est lors d’une conférence de presse ce vendredi 03 octobre 2025 à Cotonou.

À l’approche de deux rencontres décisives pour le Bénin, le sélectionneur des Guépards a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés.

25 joueurs ont été retenus par Gernot Rohr pour les matchs contre le Rwanda et le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les attentes pour ces matchs sont cruciales, car ils pourraient déterminer le destin du Bénin dans la compétition.

Le 10 octobre prochain, les Guépards se déplacent à Kigali pour affronter le Rwanda au stade Amahoro. Cette aventure footballistique prend fin avec la rencontre contre le Nigéria.

Le Bénin occupe actuellement une position favorable dans le Groupe C grâce à une sanction infligée à l’Afrique du Sud, et les joueurs entendent saisir cette opportunité pour se qualifier.

Marina HOUENOU (Stag.)

LISTE DES 25 JOUEURS RETENUS

Gardiens

– Dandjinou Marcel

– Allagbé Kassifa Saturnin

– Obassa Serge

Défenseurs

– Kiki David

– Hountondji Cédric

– Rodrigue Fassinou

– Ouorou Tamimou

– Roche Yohan

– Tijani Mohamed

– Verdon Olivier

Milieux de terrain

– Kossi Rodrigue

– Ahlinvi Mattéo

– Ahouangbo Mariano

– Attidjikou Samadou

– D’Almeida Sessi

– Dokou Dodo

– Hassane Imourane

Attaquants

– Amoussou Romaric

– Dossou Jodel

– Mounié Steve

– Olaitan Junior

– Olatoundji Tessilimi

– Hountondji Andreas

– Aiyegun Tosin

– Rachidou Razack

