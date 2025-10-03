vendredi, 3 octobre 2025 -

1748 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Éliminatoires Mondial 2026

Les 25 Guépards retenus par Gernot Rohr




Pour les Éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des joueurs retenus. C’est lors d’une conférence de presse ce vendredi 03 octobre 2025 à Cotonou.

À l’approche de deux rencontres décisives pour le Bénin, le sélectionneur des Guépards a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés.
25 joueurs ont été retenus par Gernot Rohr pour les matchs contre le Rwanda et le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les attentes pour ces matchs sont cruciales, car ils pourraient déterminer le destin du Bénin dans la compétition.
Le 10 octobre prochain, les Guépards se déplacent à Kigali pour affronter le Rwanda au stade Amahoro. Cette aventure footballistique prend fin avec la rencontre contre le Nigéria.
Le Bénin occupe actuellement une position favorable dans le Groupe C grâce à une sanction infligée à l’Afrique du Sud, et les joueurs entendent saisir cette opportunité pour se qualifier.

Marina HOUENOU (Stag.)

LISTE DES 25 JOUEURS RETENUS
Gardiens
 Dandjinou Marcel
 Allagbé Kassifa Saturnin
 Obassa Serge

Défenseurs
 Kiki David
 Hountondji Cédric
 Rodrigue Fassinou
 Ouorou Tamimou
 Roche Yohan
 Tijani Mohamed
 Verdon Olivier

Milieux de terrain
 Kossi Rodrigue
 Ahlinvi Mattéo
 Ahouangbo Mariano
 Attidjikou Samadou
 D’Almeida Sessi
 Dokou Dodo
 Hassane Imourane

Attaquants
 Amoussou Romaric
 Dossou Jodel
 Mounié Steve
 Olaitan Junior
 Olatoundji Tessilimi
 Hountondji Andreas
 Aiyegun Tosin
 Rachidou Razack

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Placez vos paris sur les meilleurs matchs du week-end européen !


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Meilleur site de paris sportif international 1xBet vous présente les (…)
Lire la suite

L’étoile montante du football féminin récompensée


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La pépite béninoise du football féminin Yènido Romaine Gandonou vient (…)
Lire la suite

Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 s’envolent pour Bamako


23 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après leur victoire écrasante contre la Guinée, vendredi 22 septembre (…)
Lire la suite

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Le Bénin réintègre le Top 20 africain


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a réalisé une belle avancée dans le classement mondial de la (…)
Lire la suite

Les meilleurs athlètes reçoivent 25 millions FCFA en bourses d’études


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Ligue Nationale Scolaire a été clôturée, (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en (…)


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur Lesotho 4-0


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu la sélection nationale du Lesotho par (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Lire la suite

Un stade départemental de type omnisports pour Parakou


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans (…)
Lire la suite

Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Lire la suite

Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Lire la suite

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires