dimanche, 8 février 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Assemblée nationale

Les 109 députés de la 10e législature officiellement installés




Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont été officiellement installés ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, conformément aux dispositions constitutionnelles. La cérémonie a été conduite par le bureau d’âge présidé par le doyen N’da Antoine N’dah, assisté des deux plus jeunes députés, Youssouf Issa et Faridatou Traoré Yacoubou.

La 10e législature installée. La session inaugurale marquant l’entrée en fonction des députés a été marquée par la lecture de la décision EL 26-001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026, l’affichage de la liste des députés élus, la décision portant validation des mandats de Michel Sodjinou et de Koussonda Moukaram Adjibadé de la Cour constitutionnelle, l’appel nominal des élus et la déclaration solennelle d’installation des 109 députés.
Dans son allocution, le doyen d’âge a salué la vitalité démocratique du Bénin et appelé les députés à l’unité, à la responsabilité et au dépassement des clivages politiques. Il les a exhortés à défendre l’intérêt général, à respecter les valeurs républicaines et à faire preuve de rigueur, d’assiduité et d’exemplarité dans l’exercice de leur mandat.
Ndah Antoine N’dah a été assisté dans son rôle de doyen d’âge, des deux plus jeunes députés de la 10e législature, plus jeune, Youssouf Issa, élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), et Faridatou Traoré Yacoubou du parti Bloc républicain (BR).

F. A. A.

8 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




