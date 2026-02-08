Les 109 députés de la 10e législature officiellement installés

Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont été officiellement installés ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, conformément aux dispositions constitutionnelles. La cérémonie a été conduite par le bureau d’âge présidé par le doyen N’da Antoine N’dah, assisté des deux plus jeunes députés, Youssouf Issa et Faridatou Traoré Yacoubou.

La 10e législature installée. La session inaugurale marquant l’entrée en fonction des députés a été marquée par la lecture de la décision EL 26-001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026, l’affichage de la liste des députés élus, la décision portant validation des mandats de Michel Sodjinou et de Koussonda Moukaram Adjibadé de la Cour constitutionnelle, l’appel nominal des élus et la déclaration solennelle d’installation des 109 députés.

Dans son allocution, le doyen d’âge a salué la vitalité démocratique du Bénin et appelé les députés à l’unité, à la responsabilité et au dépassement des clivages politiques. Il les a exhortés à défendre l’intérêt général, à respecter les valeurs républicaines et à faire preuve de rigueur, d’assiduité et d’exemplarité dans l’exercice de leur mandat.

Ndah Antoine N’dah a été assisté dans son rôle de doyen d’âge, des deux plus jeunes députés de la 10e législature, plus jeune, Youssouf Issa, élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), et Faridatou Traoré Yacoubou du parti Bloc républicain (BR).

F. A. A.

