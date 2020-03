Les 08 partis fixés sur leur sort d’ici jeudi

Après l’étape de dépôt des dossiers de candidature sanctionnée par des récépissés provisoires, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé depuis dimanche 15 mars 2020, la phase d’étude approfondie des dossiers des partis. Elle consiste à examiner la conformité des pièces présentées par les partis et à numériser leurs données. Au terme des 05 jours que durera cette phase, les partis politiques dont les dossiers ne souffriront d’aucune insuffisance, pourront obtenir leurs récépissés définitifs et prendre part aux communales et municipales du 17 mai prochain.

Selon Ruffin Domingo, directeur technique adjoint au département des affaires administratives de la CENA joint par la Radio nationale, « cette phase voudrait que l’on puisse vérifier vraiment l’existence de la pièce, et vérifier si la pièce respecte les conditions qui sont prévues ou décrites dans la loi ». « Il s’agit de 08 pièces qui sont vérifiées vraiment avec munitie et il y a des fiches appropriées qui ont été conçues pour ça », a-t-il expliqué.

« Ces fiches sont acheminées ensuite sur un système informatique saisie pour générer automatiquement le recueil des observations par parti politique et par candidat », précise M. Domingo.

A la question de savoir si des irrégularités ont-elles été constatées dans des dossiers de candidatures, le directeur adjoint chargé des études, Serge Houndolo a souligné qu’« à l’étape actuelle, on ne saurait le dire. A l’en croire, tant que le travail n’est pas encore exhaustif, « on ne saurait dire tel parti ou tel autre ne remplit pas les conditions ». Rassurant que le travail est en cours au sein des différentes équipes de la CENA, il indique qu’ « aucune information n’est encore officielle et « aucun rapport à cette étape n’a été encore rédigé » pour que le contenu soit révélé.

F. A. A.

