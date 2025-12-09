Léhady SOGLO fait sa compassion au chef de l’Etat et aux familles des victimes

L’ancien maire de la ville de Cotonou, Léhady SOGLO a condamné le coup d’Etat orchestré contre le Bénin le dimanche 07 décembre dernier. A travers un communiqué, il a exprimé sa compassion au chef de l’Etat et aux familles des victimes.

Léhady SOGLO, ancien maire de Cotonou déplore le coup de force perpétré contre le Bénin dimanche dernier. A travers un communiqué, il a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. « Leur action exemplaire a permis de préserver la paix, la sécurité des populations, et l’unité nationale », a-t-il écrit.

Le fils de l’ancien président de la République a adressé ses condoléances « les plus sincères à toutes les familles endeuillées, ainsi qu’à tous ceux qui ont subi des pertes, des dégâts matériels ou des traumatismes dans ce drame ». Il a également exprimé sa compassion au Président de la République, Patrice TALON et à sa famille ainsi qu’aux autorités du pays en charge de gérer la « situation éprouvante ». « Le peuple béninois a prouvé encore une fois son attachement à la démocratie et à l’ordre républicain en toutes circonstances », a poursuivi l’ancien maire exhortant toute la classe politique à faire preuve de responsabilité et de solidarité dans la recherche de solutions pour la consolidation de la paix et de la démocratie. « C’est maintenant plus que jamais que notre pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour la satisfaction des besoins fondamentaux de notre peuple. Nul ne sera de trop pour la consolidation de notre nation commune », a écrit Léhady SOGLO.

Avant lui, son père, l’ancien président Nicéphore SOGLO et plusieurs autres personnalités ont déploré le coup de force perpétré par le groupe de mutins.

F. A. A.

9 décembre 2025 par ,