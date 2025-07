Légère baisse des prix à la consommation en juin

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du Bénin a légèrement reculé en juin 2025. Il s’est établi à 103,2 contre 103,3 en mai, selon les données publiées le 9 juillet par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Une variation de -0,1 % du niveau général des prix a été enregistrée en juin 2025 au Bénin. Ce repli des prix s’explique principalement par une baisse dans la division « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ». Elle a connu un recul de 0,7 %, porté par trois catégories : les agrumes (-2,9 %) grâce à la saison des oranges et citrons, les huiles végétales (-2,9 %) avec une meilleure disponibilité de l’huile de coton, les céréales (-0,9 %), notamment à cause du déstockage du maïs.

Cependant, cette tendance baissière a été partiellement freinée par une hausse dans le secteur des transports (+2,2 %). La principale hausse est observée dans la sous-classe essence, avec +5,7 %. Une évolution « liée à l’essence kpayo dont l’offre a baissé au cours du mois », selon les données publiées le 9 juillet par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

L’inflation sous-jacente a également reculé, passant de 101,7 à 101,5.

Sur le plan de la provenance, les prix des produits importés ont progressé de 1,1 %, tandis que ceux des produits locaux ont diminué de 0,5 %.

Le taux d’inflation annuel moyen ressort à 1,1 % à fin juin 2025. Il était de 1,0 % un mois plus tôt.

