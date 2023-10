Lecture du gouvernement sur des sujets de l’actualité

Invité Afrique de ce jeudi 26 octobre 2023 sur RFI, Wilfried Houngbédji, le porte-parole du gouvernement, a donné la lecture du gouvernement sur plusieurs sujets. L’élection de l’ex président Yayi à la tête du parti d’opposition Les Démocrates ; le départ ou non de Patrice Talon en 2026 après les deux mandats constitutionnels ; l’amnistie probable pour le constitutionnaliste Joël Aïvo et l’opposante Reckya Madougou en prison depuis environ deux ans, etc. sont les sujets au centre de l’entretien.

Yayi Boni n’a jamais quitté la scène politique. C’est ce que pense le porte-parole du gouvernement en ce qui concerne l’élection de l’ex président à la tête du parti d’opposition Les Démocrates.

Le gouvernement laisse l’appréciation du choix des Démocrates aux chefs de parti politique.

Selon Wilfried Houngbédji, si le projet était d’avoir une confrontation entre Talon et Yayi, cela n’aura pas lieu. « (…) Il n’y a plus de place pour une revanche quelconque si tel était le projet de ceux qui sont en face parce que le match a été déjà joué en aller et retour et à chaque fois Patrice Talon l’a emporté », a indiqué Wilfried Houngbédji, jeudi 26 octobre 2023 sur RFI.

Patrice Talon, s’il lui restait encore un match à jouer, ce sera « son jubilé qui consiste à partir grand en 2026 ». Ceci « après (…) avoir posé les bases de la modernité et du développement durable en un temps record et dans des conditions particulièrement difficiles ».

Le Chef de l’Etat va-t-il se représenter en 2026 après ses deux mandats constitutionnels ? Le débat ne devrait pas avoir lieu parce que le président Patrice Talon a « fait mettre dans la constitution à l’occasion de sa révision en 2019 que ‘’nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de deux mandats présidentiels’’ », a répondu le porte-parole du gouvernement.

Le verrou de limitation du mandat a été introduit alors même que le parlement était à 100% acquis à la cause du Chef de l’Etat. Le président Talon a donc « montré au monde et au Bénin en particulier qu’il est possible en Afrique de réviser la constitution sans penser à s’éterniser au pouvoir. Donc, ce débat, pour nous, il est définitivement clos », a indiqué Wilfried Houngbédji.

Interrogé sur le sort réservé à la Loi d’amnistie en faveur de l’opposante Reckya Madougou et du constitutionnaliste Joël Aïvo, le porte-parole du gouvernement indique que « l’Assemblée nationale appréciera souverainement si une telle démarche était portée à la connaissance de sa plénière ». Wilfried Houngbédji ajoute qu’il y a en prison quelque millier de concitoyens béninois condamnés à l’issue de procès réguliers. A l’en croire des « mesures d’aménagement de peine prévues par les lois béninoises peuvent profiter à tous ceux qui en remplissent les conditions substantielles à un moment ou à un autre ». La Loi autorise également « autorise les personnes condamnées pour certaines catégories de crime à solliciter la suspension de l’exécution de leur peine ».

Patrice Talon a-t-il mis à mal le modèle de démocratie au Bénin comme le pensent certains ?

Ceux qui continuent à parler ainsi, me semble-t-il, sont nostalgiques de cette démocratie désincarnée que Boni Yayi appelait ‘’Démocratie Nescafé ‘’ au point de proposer même comme antidote une certaine dictature du développement. Ils sont nostalgiques, me semble-t-il, de cette démocratie où nous avions pour 83 sièges de députés à l’Assemblée nationale, 40 à 50 partis représentés au sein de cette assemblée. Ce qui , vous en conviendrez, ne permet pas une action politique lisible et homogène. A la vérité, il faut considérer, me semble-t-il, avec du recul, que Patrice Talon aura plutôt normalisé la démocratie béninoise. Et, je ne doute pas que demain, mis à part la politique politicienne, tous lui rendront justice et salueront son mérite historique », a expliqué Wilfried Houngbédji.

