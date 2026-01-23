Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique

Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 janvier 2026, pour son live "IRL stream in Benin".

IShowSpeed à Cotonou ce vendredi 23 janvier 2026 pour son live IRL stream in Benin. Ce sera à 14h30 minutes sur No Limit, une série télévisée française. Ce moment exceptionnel de Télévision sera l’occasion pour le vidéaste web, chanteur et rappeur américain, de partager en direct, ses expériences, ses activités et ses interactions avec les téléspectateurs. Moment très important pour la jeunesse béninoise.

F. A. A.

23 janvier 2026 par ,