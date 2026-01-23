vendredi, 23 janvier 2026 -

🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique




Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 janvier 2026, pour son live "IRL stream in Benin".

IShowSpeed à Cotonou ce vendredi 23 janvier 2026 pour son live IRL stream in Benin. Ce sera à 14h30 minutes sur No Limit, une série télévisée française. Ce moment exceptionnel de Télévision sera l’occasion pour le vidéaste web, chanteur et rappeur américain, de partager en direct, ses expériences, ses activités et ses interactions avec les téléspectateurs. Moment très important pour la jeunesse béninoise.

F. A. A.

23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Plus de 740 000 visiteurs aux Vodun Days 2026


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days, grand évènement culturel à caractère touristique (…)
Lire la suite

Les rituels du Tofâ exécutés dans la forêt sacrée de Kpassè


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, a servi de cadre, ce samedi 17 (…)
Lire la suite

Lancement du Petit Train Touristique de Cotonou


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence de tourisme Dahomey Discovery a officiellement inauguré, ce (…)
Lire la suite

Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
Lire la suite

Benjamin Deguénon expose la sagesse des ancêtres à Ouidah


13 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille depuis ce jeudi 8 janvier (…)
Lire la suite

Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au (…)


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Lire la suite

Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Lire la suite

La forêt sacrée de Ouidah rythmée par Atchina, Gambada et Kokou


8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
Lire la suite

Soft power culturel : de l’attractivité béninoise à l’économie réelle


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
Lire la suite

Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
Lire la suite

Les membres du couvent "Terreiros du Brésil" à Cotonou


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du (…)
Lire la suite

Les seize candidats entrent à la Station


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les (…)
Lire la suite

Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 (…)
Lire la suite

Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
Lire la suite

La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Lire la suite

Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
Lire la suite

« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Lire la suite


