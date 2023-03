Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin a foulé le sol béninois ce jeudi soir. Gernot Rohr a été présenté officiellement ce vendredi à Cotonou, lors d’une conférence de presse

Arrivé à Cotonou jeudi dernier, le tout nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin a été présenté au cours d’une conférence de presse ce vendredi à Cotonou.

Gernot Rohr n’a pas caché des impressions. « Un accueil très chaleureux, une bonne température. Vous savez qu’il fait encore froid en Europe et on a envie un peu de chaleur, ça fait du bien », a-t-il déclaré.

A l’aéroport de Cotonou, le nouvel entraîneur du onze national a dévoilé ses premiers objectifs.

« Je connaissais un peu ce pays. On était venu en tant qu’adversaire. Mais le football fait que parfois on devient partenaire. Je suis très content d’être là ; il y a beaucoup de travail, mais on va s’y attacher. Je pense que c’est un travail collectif. Avec les collègues de la Fédération, avec le comité, avec tout le monde, j’espère réussir à faire du bon travail. Déjà, on va faire un état des lieux, pour savoir où en sont les choses. Les joueurs locaux, on va les voir ce week-end, on va donner un petit programme de travail. Je ne suis pas seul, j’ai la chance d’être bien entouré. Il y a déjà l’ancien sélectionneur qui est resté avec nous. Puis des garçons que j’avais avec moi, qui seront là d’ici à la semaine prochaine. On va essayer de bien communiquer pour expliquer ce qu’on veut faire et ensuite surtout bien travailler avec les joueurs. Je crois qu’il y aura deux d’entrainement avant mon premier match. C’est très court. Le vrai objectif, c’est d’aller à la Coupe du monde 2026. J’étais déçu de ne pas pouvoir le faire avec le Nigéria. Faire une Coupe du monde, c’est vraiment l’objectif magnifique. Les moments difficiles font partie du football. Hier, on était adversaire, aujourd’hui, on est ensemble et on va essayer de gagner ensemble. », a ajouté l’ancien entraîneur des Supers Eagles du Nigéria.

Le sélectionneur franco-allemand a profité de l’occasion pour annoncé la liste des premiers joueurs convoqués pour la double confrontation du Bénin lors des prochaines journées comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

J.S

10 mars 2023 par ,