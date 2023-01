Le vernissage de l’exposition prévu pour ce mardi à Rabat

Le vernissage de l’exposition "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation" est prévu pour ce mardi 17 janvier 2023 au Musée Mohammed VI d’art modene et contemporain à Rabat au Maroc. La cérémonie sera présidée par le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, le directeur général de la Galerie nationale et des autorités marocaines.

Le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui ; de la Restitution à la Révélation » demarre le mercredi 18 janvier 2023. Le vernissage aura donc lieu ce mardi en présence de plusieurs autorisés béninoises et marocaines. Organisée par la Fondation Nationale des Musées (Fnm) et la galerie nationale du Bénin, l’exposition s’inscrit dans « la dynamique engagée par la République du Bénin pour la valorisation de sa création contemporaine et invite à la découverte de la diversité de l’art du Bénin ».

Les œuvres (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de trente-quatre artistes seront exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat durant près de 4 mois (jusqu’au 15 mai 2023). Les artistes proposent des « approches différentes et se manifestent à l’unisson pour montrer une créativité de leur identité commune ». Le parcours s’organise en trois temps ; Récurrence-Variations, Transition(s), Transgression- Hybridation.

Le Maroc est le premier pays qui accueille le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ».

Akpédjé Ayosso

17 janvier 2023 par ,