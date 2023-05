Le vérité sur l’explosion de Toffo

Ce lundi 1°r Mai 2023, en début d’après-midi à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo, une explosion est survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes. Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet accident pyrotechnique.

Ils ont été aussitôt évacués au Centre National Hospitalier Universitaire-HKM et pris en charge dès leur arrivée.

Une équipe technique du Centre de Perfectionnement aux Actions Post- conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) a été déployée sur lesite en vue de le sécuriser.

Le Chef d’Etat-Major Généraldes Forces armées béninoises, souhaite un prompt rétablissement aux personnes directement affectées par l’incident. Il tient à rassurer les population riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée. Il les invite cependant à ne pas manipuler les debris issus de l’explosion et à se rapprocher des personnels de l’Ecole nationale des Officiers ou du Commissariat de Police le plus proche, en cas de découverte de fragments d’explosifs.

Cotonou le 1° mai 2023

Commandant Finagnon V. EbénézerHONFOGA

Chef bureau Information et Relations Publiques

1er mai 2023 par