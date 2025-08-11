mercredi, 13 août 2025 -

Fête de l’Assomption

Le vendredi 15 août férié au Bénin




La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire du Bénin. L’annonce a été faite par la Ministre du travail et de la fonction publique.

La date de célébration de l’Assomption, vendredi 15 août est « déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national », selon un communiqué de la Ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys. La Ministre saisit l’occasion pour souhaiter au nom du gouvernement, une bonne fête à toute la communauté chrétienne.

