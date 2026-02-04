mercredi, 4 février 2026 -

Infrastructure routière au Bénin

Le tronçon Ahossougbéta-Tokan entre en chantier




Le gouvernement a autorisé la contractualisation des travaux d’aménagement du côté ouest du tronçon de route reliant la cité administrative d’Ahossougbéta au carrefour Tokan, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le bitumage de la section de voie qui relie la cité administrative d’Ahossougbéta au carrefour Tokan sur l’axe Calavi-Kpota-Hêvié-Cococodji se précise. Le gouvernement a autorisé la constractualisation des travaux.

« La construction s’achèvera cette année », selon le Conseil des ministres du 4 février 2026. « Ces travaux visent à faciliter la circulation vers ce pôle administratif, au regard du trafic important que devrait générer son ouverture au public ».

Le projet prévoit notamment « l’aménagement en revêtement bitumineux du tronçon sur 2,26 km avec une emprise de 20 m, une chaussée bidirectionnelle (2x1 voie) et des ouvrages d’assainissement connexes ». A cela s’ajoute « la construction d’un collecteur enterré de 200x200 sur un linéaire de 1,36 km pourle drainage des eaux vers l’exutoire de Togba ».

Les travaux comprennent également « la mise en place d’équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques », ainsi que « la plantation d’arbres d’alignement et l’aménagement des espaces verts ».

Le Conseil des ministres a aussi donné son aval pour que « les cabinets retenus en assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d’ouvrage déléguée ».
M. M.

4 février 2026 par Marc Mensah




