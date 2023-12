Le trio finaliste pour le trophée de meilleur joueur de l’année connu

Ce jeudi 14 décembre 2023, la FIFA a levé le voile sur les finalistes pour le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l’année.

Qui pour succéder à Lionel Messi en tant que meilleur joueur FIFA The Best de l’année 2023 ? Ce jeudi, la FIFA a dévoilé le nom des trois finalistes. On y voit le grand favori, le Norvégien de Manchester City Erling Haaland, auteur du triplé avec les Mancuniens. Il est concurrencé par Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain) ainsi que par le champion du monde argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Inter Miami).

Du côté des dames, Aitana Bonmatí, Linda Caicedo, Jenni Hermoso sont les finalistes. Il faut notifier que les joueurs ont été évalués sur la base de leurs performances au cours de la période allant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus. Les joueurs doivent avoir participé à au moins 23 matches officiels (au plus haut niveau national ou international) au cours de cette période.

C’est le 15 janvier 2024 qu’aura lieu le gala The Best FIFA Football Awards à Londres, en Angleterre.

