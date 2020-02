Le tribunal abandonne certaines charges contre Zinsou

Le procès en appel de l’ex premier ministre, Lionel Zinsou, a eu lieu dans mardi 04 février 2020. Au cours de l’audience, le ministère public a demandé à la Cour d’abandonner certaines charges retenues contre le candidat à la présidentielle de 2016.

Pour cette élection, le candidat a été accusé de dépassement des frais de la campagne, de faux et usages de faux, et condamné en août 2019 par le tribunal de Cotonou.

Au terme de l’audience de ce mardi, le ministère public a demandé à la Cour d’abandonner le chef d’accusation de faux et d’usage de faux.

Par contre, Lionel Zinsou continue d’être poursuivi pour dépassement de frais de campagne.

« Le réquisitoire du procureur est une lueur d’espoir », s’est réjoui Me Robert Dossou, avocat de la défense. Pour lui, « il n’y a dans ce dossier aucune infraction ». Selon l’ex bâtonnier, il n’y a aucun commencement de preuves. Pour Me Robert Dossou, l’acte notarié, une des pièces à conviction évoquée par le ministère public, et qui a conduit à la condamnation de son client devant le tribunal de première instance n’existerait pas. « Je n’ai jamais vu dans un procès qui oppose deux parties, une seule partie posséder une pièce qui accuse sans que l’avocat de l’accusé ne soit en possession », s’est-il désolé.

L’avocat a par ailleurs souligné que son client ne peut être poursuivi par le procureur de la République. Seuls les juges de la Cour suprême, ont compétence à poursuivre Lionel Zinsou. En conséquence, il a demandé à la Cour d’abandonner l’ensemble des poursuites contre son client et d’annuler le jugement prononcé le 02 août dernier par le tribunal de première instance de Cotonou.

F. A. A.

4 février 2020 par