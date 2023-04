Le transport des personnes physiques par des tricycles interdit

Le préfet du département du Zou, Firmin KOUTON à travers un communiqué a interdit le transport des personnes physiques par des tricycles communément appelés ‘’kloboto’’. La décision vise à réduire les accidents de circulation sur le territoire du département.

Dans une interview accordée à une radio locale, l’autorité préfectorale a informé le public que les tricycles sont destinés au transport des marchandises et des bagages, et non au transport des personnes. Tout contrevenant à la décision annoncée pour prendre effet dès le 1er mai prochain, sera interpellé par les unités de police du département déjà instruites.

