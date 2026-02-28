Le transfert d’argent entre Ecobank Bénin et Celtiis désormais opérationnel

« Push & Pull », le service qui offre aux clients la possibilité de transférer de l’argent de leur compte Ecobank vers leur wallet Celtiis Cash (Push) et inversement (Pull), a été officiellement lancé jeudi 26 février 2026 au siège d’Ecobank à Cotonou.

Grâce au service Push & Pull Ecobank et Celtiis, transférez de l’argent en quelques clics entre votre compte bancaire et votre portefeuille Celtiis Cash, et vice-versa.

Il faut se rendre dans une agence Ecobank pour lier son compte bancaire à son portefeuille C’Cash.

Le service est également disponible sur la super application Waa ou via le code USSD : *889*8*1#

Avec ce partenariat, Ecobank Bénin et Celtiis entendent consolider la jonction entre le monde bancaire et celui des télécommunications, dans un pays engagé dans une dynamique de modernisation économique et de digitalisation des services financiers.

Les détails dans nos prochaines publications

Quelques images

