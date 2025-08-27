mercredi, 27 août 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :    

Entretien avec Dr Harmonie Adanmayi, Urologue-Andrologue

‘’Le traitement du cancer de la prostate existe au Bénin’’




Au Bénin, la prostate représente 25 à 30% de tous les cancers masculins. Mais il existe des mesures à prendre pour éviter le pire. Les conseils du Dr Harmonie Adanmayi, Urologue-Andrologue au Centre médical Avicennes à Cotonou.

Bonjour Docteur. Les spécialistes disent souvent que le premier cancer de l’homme, c’est la prostate. Pourquoi ?
La prostate est une glande exclusivement masculine, située en dessous de la vessie et traversée par l’urètre ainsi que les conduits éjaculateurs. Le cancer de la prostate est considéré comme le premier cancer de l’homme à cause de son incidence. En effet, en 2020, il a été estimé à 1,45 million les nouveaux cas de cancer de la prostate dans le monde. Au Bénin, selon des études récentes, il représente 25 à 30% de tous les cancers masculins. Il faut néanmoins distinguer le cancer de la prostate d’une hypertrophie bénigne de la prostate qui, elle, est une pathologie bénigne et qui n’évolue en aucun cas vers la malignité. Ça veut dire que l’hypertrophie bénigne de la prostate elle est là mais elle ne devient jamais un cancer de la prostate. Mais les deux peuvent cohabiter dans la même prostate. Elles évoluent chacune à leur niveau.

Quels sont les signes d’un problème de la prostate ?
D’abord la prostate ce n’est que chez l’homme, les femmes n’ont pas de prostate. Les signes d’un problème prostatique sont essentiellement urinaires, notamment, des difficultés à uriner, uriner fréquemment la nuit, ce qui peut l’empêcher de dormir, avoir du mal à retenir ses urines, ou parfois une impossibilité à uriner malgré l’envie, parfois on peut avoir la présence de sang dans les urines, etc. Souvent ce sont ces signes-là qui emmènent le patient à consulter un urologue.

Quels sont les tranches d’âge les plus touchés par la maladie ?
Le cancer de la prostate est rare avant 40 ans, mais plus l’âge évolue, plus son incidence augmente. On retrouve 30 à 60% des hommes de plus de 60-70 ans qui pourront faire un cancer de la prostate.

Quelle est la cause de l’Hyperplasie maligne de la prostate ?
La science ne retrouve pas aujourd’hui de cause fixe pour un cancer en général mais on retrouve des facteurs de risque. Les facteurs de risque d’un cancer de la prostate sont : l’âge (supérieur à 50 ans), la race noire, l’hérédité (certains gènes, les antécédents familiaux de cancer de la prostate chez les hommes ou de cancer du sein chez les femmes, parenté au premier degré). Il y a aussi l’’alimentation et l’environnement, qui peuvent également être des facteurs de risque.

Comment éviter le cancer de la prostate ?
Le cancer de la prostate n’est pas totalement évitable, car il existe des facteurs de risque non modifiables tels que l’âge, les antécédents familiaux, l’origine ethnique, et les prédispositions génétiques. Mais il est possible de réduire considérablement le risque ou de retarder son apparition grâce à l’hygiène de vie et à la prévention. Il est conseiller de consommer plus de fruits et légumes, moins de graisses animales, moins de sucre raffiné, d’huile, des aliments transformés. Il est aussi conseiller d’avoir une activité physique régulière, de limiter la consommation d’alcool et de tabac. Il est recommandé de faire un dépistage annuel à partir de 50 ans pour la population générale et de 45 ans pour ceux qui ont des prédispositions génétiques.

Comment soigne-t-on cette maladie ?
Le traitement d’un cancer de la prostate existe et est disponible au Bénin. Il dépend du stade auquel il a été diagnostiqué, de l’âge du patient, et de la façon dont il évolue, son agressivité. Nous disposons pour soigner un cancer de la prostate des moyens chirurgicaux, des moyens médicamenteux (hormonothérapie et chimiothérapie), et aussi de la radiothérapie. Mais la radiothérapie n’est pas disponible au Bénin, elle est disponible dans la sous-région. C’est suivant le stade où la maladie a été diagnostiquée que nous décidons de la meilleure approche thérapeutique.

Quels conseils avez-vous à donner aux personnes concernées par cette pathologie ?
Tous les hommes sont concernés. Le plus grand conseil que je peux donner, c’est le dépistage systématique à partir 50 ans pour tous les hommes et à partir de 45 ans pour ceux qui ont des antécédents de cancer de la prostate ou du sein dans leur famille. Cela permet de vite diagnostiquer le cancer de la prostate et de faire le traitement adéquat.

Merci Docteur.

27 août 2025 par Ignace B. Fanou




