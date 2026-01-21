jeudi, 22 janvier 2026 -

Double scrutin du 11 janvier 2026

Le traitement des procès-verbaux des communales démarre lundi prochain




Le traitement des procès-verbaux des élections communales du dimanche 11 janvier 2026, démarre le lundi 24 janvier prochain. L’annonce a été faite par la commission électorale nationale autonome (CENA).

Après les législatives, la CENA s’affaire pour proclamer les résultats de l’élection des conseillers communaux et municipaux. Le traitement des procès-verbaux de ces élections démarre le lundi 24 janvier prochain.
Le décalage observé dans le calendrier initial pour le traitement de ces procès-verbaux selon la CENA, s’explique par des défis logistiques rencontrés lors de la transmission des documents électoraux. L’institution a notamment évoqué des retards dans la remontée des PV depuis les centres de vote ; lesquels ont temporairement freiné le démarrage de cette phase essentielle.
Pour ces élections dont les résultats sont attendus avec impatience, la CENA rassure de l’intégrité de l’ensemble du processus électoral et de la sécurisation rigoureuse de toutes les données.

F. A. A.

