Le trafic routier menacé à Bodjécali sur l’axe Cotonou-Malanville

Des infrastructures routières risquent d’être emportées par les eaux suite aux pluies diluviennes qui font monter le niveau des cours d’eau. La situation est alarmante au nord-est du Bénin dans le département de l’Alibori plus précisément à Bodjécali sur la Route Inter-État Cotonou-Malanville.

Les eaux ont détruit une grande partie de la chaussée sur la Route Inter-État Cotonou-Malanville à Bodjécali. La piste se dégrade également à cause du débordement des eaux du fleuve Niger et de la Sota, a alerté Sota Fm, lundi 28 août 2023.

Selon la radio locale sise à Malanville, la circulation sur l’axe Cotonou-Malanville est fortement perturbée à cause des dégradations occasionnées par les eaux. La circulation est interdite aux camions et bus par crainte de voir l’érosion s’accentuer et précipiter la destruction de la chaussée. Pour l’instant, le passage est ouvert uniquement aux motocyclistes et autres véhicules légers, selon la même source.

Les agents de police sont en place et régulent la circulation. Mais les autorités doivent trouver une solution avant que le pire ne survienne.

En octobre 2021, des travaux de réhabilitation ont été lancés sur la route Inter-État Cotonou-Malanville pour durer 18 mois. Mais le chantier est visiblement à l’abandon.

