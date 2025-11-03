lundi, 3 novembre 2025 -

Transport

Le trafic de fret aérien en hausse de 2,9 % en septembre




L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur les marchés mondiaux de fret aérien en septembre 2025.

« La demande dans le secteur du fret aérien a augmenté de 2,9 % en septembre, en glissement annuel, ce qui représente un septième mois d’affilée de croissance globale. Dans cette croissance se cache néanmoins une dégradation importante des modèles commerciaux, alors que les politiques tarifaires américaines, y compris la fin des exemptions de minimis, se font sentir », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA.

D’un côté de l’équation, poursuit-il, on constate un déclin du trafic Amérique du Nord–Asie depuis les cinq derniers mois. « Mais cela a été plus que contrebalancé par la forte croissance intra-asiatique et sur les routes reliant l’Asie à l’Europe, à l’Afrique et au Moyen-Orient. Alors que plusieurs craignaient un déclin du commerce mondial, nous constatons plutôt que le fret aérien s’adapte bien à l’évolution de la demande du marché », informe le directeur général de l’IATA.

Plusieurs facteurs liés à l’environnement opérationnel méritent d’être mentionnés :
  Le commerce mondial de biens a augmenté de 3,7 % en août, en glissement annuel.
  Les prix du carburéacteur ont augmenté de 5,4 % en septembre, malgré la baisse des prix du pétrole, en raison du resserrement du marché du diesel, où la marge de craquage a doublé, d’une année sur l’autre.
  Le sentiment sur la fabrication mondiale s’est renforcé en septembre, alors que l’indice PMI a monté pour un deuxième mois d’affilée, atteignant 51,3. La composante des nouvelles commandes d’exportation s’est améliorée légèrement, à 49,6, mais est demeurée sous la barre de 50, qui représente le seuil d’expansion, ce qui reflète la prudence dans le contexte de l’incertitude tarifaire.

Résultats régionaux en septembre

Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de la demande de fret de 6,8 % en septembre, en glissement annuel. La capacité était en hausse de 4,8 % d’une année sur l’autre.

Les transporteurs d’Amérique du Nord ont vu la demande de transport de fret diminuer de 1,2 % en septembre, en glissement annuel. La capacité a diminué de 1,5 % d’une année sur l’autre.

Les transporteurs d’Europe signalent une augmentation de la demande de 2,5 % en septembre, en glissement annuel. La capacité a augmenté de 4,4 % d’une année sur l’autre.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de la demande de 0,6 % en septembre, en glissement annuel. La capacité a augmenté de 5,5 % d’une année sur l’autre.

Les transporteurs d’Amérique latine ont vu la demande de transport de fret diminuer de 2,2 % en septembre, en glissement annuel. C’est le résultat le moins bon parmi les régions. La capacité a augmenté de 3,1 % d’une année sur l’autre.

Les transporteurs d’Afrique affichent une croissance de 14,7 % en septembre, en glissement annuel. C’est la plus forte croissance parmi toutes les régions. La capacité a augmenté de 7,4 % d’une année sur l’autre.

Croissance du commerce

Les volumes de fret aérien ont augmenté en septembre 2025 dans la plupart des grands corridors commerciaux. Les corridors Europe–Asie et intra-asiatique affichent une robuste croissance dans les deux chiffres, tandis que les corridors Moyen-Orient–Asie, Amérique du Nord–Europe et Afrique–Asie ont connu des gains notables. Par contraste, les corridors Asie–Amérique du Nord, Moyen Orient–Europe et intra-européen affichent des déclins.

3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




