Le tracé du gazoduc Maroc-Nigéria validé

Le Maroc a annoncé, mardi 13 mai 2025, avoir arrêté définitivement le tracé du futur gazoduc Afrique-Atlantique, une infrastructure stratégique de 6 000 km devant relier Rabat à Lagos (Nigéria). Le coût de ce projet pharaonique, qui va desservir plusieurs pays de la façade atlantique du continent est estimé à 25 milliards de dollars.

Le futur gazoduc Maroc-Nigéria est un projet cher à Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la dynamique du renforcement de la coopération Sud-Sud en matière énergétique au niveau de la façade atlantique du continent.

Devant la Chambre des conseillers à Rabat, mardi dernier, la ministre marocaine de la Transition énergétique a confirmé l’achèvement des études de faisabilité et des premières études d’ingénierie, ainsi que la validation du tracé optimal du gazoduc qui traversera plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

Leila Benali a précisé que la réalisation du projet se fera par étapes, et qu’une société conjointe entre le Maroc et le Nigéria est en cours de création pour piloter sa mise en œuvre. La décision finale d’investissement est attendue d’ici la fin de cette année 2025.

La ministre a souligné que l’ensemble des pays partenaires ont validé les accords intergouvernementaux, ainsi que les accords de pays hôtes, lors de la dernière réunion ministérielle consacrée au projet.

Ce mégaprojet va transporter entre 15 et 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, au bénéfice d’environ 400 millions de personnes dans 13 pays africains. La gazoduc vise à renforcer la sécurité énergétique de la région tout en s’inscrivant dans la stratégie marocaine de faire du Royaume un hub énergétique entre l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique.

Par ailleurs, Rabat veut développer une infrastructure nationale de gaz naturel pour relier le port de Nador à plusieurs grandes villes – Kénitra, Mohammedia et Dakhla – afin de connecter le réseau domestique au futur gazoduc Nigéria-Maroc.

Vision Royale "Afrique Atlantique"

Dans sa Vision de Coopération Sud-Sud, SM le Roi Mohammed VI a toujours plaidé pour une approche basée sur la coopération entre les pays africains, plutôt que sur une simple aide extérieure. Le gazoduc est ainsi vu comme un exemple de cette coopération, permettant aux pays africains de s’entraider et de partager leurs ressources.

Ce projet considéré comme un moteur de développement économique pour les pays traversés, permettra d’accéder à une source d’énergie bon marché et fiable, favorisant ainsi le développement industriel et l’amélioration du niveau de vie des populations.

Le "Gazoduc Afrique Atlantique" permettra de relier les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du Nord, renforçant ainsi l’intégration régionale et les échanges économiques.

