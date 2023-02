Le tirage au sort complet des équipes en répartition de groupes

L’Algérie se fera le plaisir d’accueillir après le CHAN, la CAN U17 du 29 avril au 19 mai prochains.

A environ trois mois du début de la compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mercredi 01 Février 2023 au tirage au sort de la compétition dans ses locaux au Caire en Egypte.

L’Algérie se retrouve dans le groupe A en compagnie du Sénégal avec le Congo, absent lors des trois dernières éditons, et la Somalie, qui va découvrir la compétition.

Dans le groupe B, le Nigeria, demi-finaliste de la précédente édition, est lié au Maroc, éliminé en phase de groupes en 2019, l’Afrique du Sud, absente des deux précédentes éditions, et la Zambie, qui n’a jamais franchi la phase de poules.

Enfin, la poule C est celle où est logé le Cameroun, champion en titre. Les Lions Indomptables sont avec le Mali, le Burkina Faso, de retour pour la première fois depuis son titre en 2011 et le Soudan du Sud.

Le groupe A est basé à Alger, le B à Constantine et la poule C aura pour cadre Annaba.

Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3e toutes poules confondues accéderont aux quarts de finale.

Les quatre demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde U17, programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou.

Voici les groupes de la CAN U17 :

Groupe A :

Algérie, Sénégal, Congo, Somalie.

Groupe B :

Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie.

Groupe C : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud.

Josué SOSSOU

1er février 2023 par