Le tiktokeur Marius Placide arrêté

Le tiktokeur connu sous le nom Marius Placide a été interpellé pour ses contenus sur le réseau social Tiktok.

Les interpellations se poursuivent dans le rang des créateurs de contenus enfreignant la loi. Un autre tiktokeur du nom de Marius Placide a été interpellé. Il crée et publie des contenus qui entachent l’honneur de plusieurs personnalités politiques, dont le Chef de l’Etat, Patrice Talon, Abdoulaye Bio Tchané, Ganiou Soglo et autres. En vertu du Code du Numérique du Bénin, ces contenus peuvent entraîner des sanctions pénales. Il sera présenté au Procureur de la République dans les prochains.

Cette semaine, le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a annoncé l’interpellation du tiktokeur Geoffroy Fridich pour des faits de cybercriminalité et ceux de Flapacha et Jérémie Degamer pour simulation d’enlèvement.

A.A.A

14 août 2025 par ,