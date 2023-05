Le thé chinois célébré à Cotonou

La communauté chinoise au Bénin a célébré dimanche 21 mai 2023, le thé chinois. En prélude à cette célébration, une soirée de dégustation dudit thé a été organisée la veille, samedi 20 mai.

Des membres du corps diplomatique et plusieurs personnalités ont dégusté samedi 20 mai 2023, le thé chinois ; une boisson incontournable des chinois, servie à chaud, sans sucre, ni lait et ni rondelles de citron. L’ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jingtao a rappelé à cette occasion que l’art traditionnel chinois de fabrication du thé et ses coutumes associées ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en novembre 2022. Depuis cette date, le thé chinois selon le diplomate, est « internationalement reconnu ».

Les chinois d’après le directeur du Bureau municipal de la culture et du tourisme de Qingdao, en visite à Cotonou pour la circonstance, boivent du thé tout au long de la journée, à la maison comme au travail. « Le thé est la boisson incontournable de la réception et d’accueil chez les Chinois », a confié Sui Bangru.

Cette soirée de dégustation du thé chinois organisée par le Centre culturel chinois de Cotonou et le Bureau municipal de la culture et du tourisme de Qingdao, s’inscrit dans le cadre du Salon culturel Yaji "Thé pour l’harmonie". Il vise à promouvoir la culture chinoise du thé ainsi que les échanges culturels entre la Chine et le Bénin.

