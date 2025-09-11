Le terre-plein central transformé en urinoir à ciel ouvert

A Cotonou, la capitale économique du Bénin, plusieurs terre-pleins centraux et caniveaux sont transformés en urinoirs où certains citoyens vont se soulager. Ce phénomène de pollution environnementale, plus accentué sur l’avenue Mgr Steinmetz, a provoqué l’assèchement des plants et autres aménagements paysagers réalisés sur cet axe.

La miction répétée d’une frange de la population sur terre-plein central est un problème de pollution environnementale qu’il faudra solutionner à Cotonou. Sur l’avenue Mgr Steinmetz, tronçon allant du carrefour Vog au carrefour Lègba, le terre-plein central réalisé lors des travaux de réhabilitation dans les années 2006, est transformé en un urinoir en plein air qui impose aux usagers de cet axe, l’odeur répugnante d’urine. Les populations de cet axe situé dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Bénin ont souvent recours à cet espace comme urinoir public. Fait à l’origine de l’assèchement observé des plants et autres aménagement paysagers.

Pour Safiou, employé dans un restaurant, le terre-plein central est le seul endroit où les gens urinent. « Si vous attendez un peu maintenant, vous allez voir. C’est dans le milieu-là qu’ils font ça », confie-t-il. A l’en croire, la miction répétée et le défaut d’arrosage sont les principales causes de l’assèchement observé des plants. « Si tous les jours on urine dedans alors qu’on n’arrose pas, les plants vont mourir », a-t-il fait observer.

Adrien, agent de sécurité dans une entreprise, indexe les vendeurs à la sauvette et les conducteurs de taxi-moto communément appelé zémidajan, comme les acteurs de cette déviance observée dans la ville. « C’est les jeunes Nigérians qui vendent à Missèbo, et les zémidjans surtout qui font ça », dénonce-t-il.

Arouna, jeune employé dans une entreprise évoque le manque de toilettes publiques dans cette zone. « Il n’y a pas de toilettes, et les gens sont obligés d’uriner partout et n’importe comment. Souvent, si ce n’est pas le caniveau, c’est le terre-plein central », renseigne-t-il. D’après ses explications, certains ménages situés dans la zone proposeraient leurs toilettes contre le paiement d’une somme de 200 FCFA ou 250 FCFA. Un montant que certains usagers jugent trop élevé et préfèrent jeter leur dévolu sur les terre-pleins centraux et caniveaux.

Jean-Paul, chef d’entreprise, remet en cause le modèle de terre-plein central réalisé sur l’avenue Steinmetz. Pour lui, il fallait mettre des barrières de protection de grande hauteur pour empêcher l’accès. Il évoque aussi le manque de toilettes publiques comme principale cause de la pollution urinaire observée sur l’avenue. « Si les gens avaient où se soulager, ils ne viendraient pas là », fait-il savoir.

Ce phénomène de miction sauvage sur l’avenue Mgr Steinmetz est observé sur plusieurs autres axes routiers de la ville de Cotonou. Une répression policière serait en cours pour décourager les auteurs de cet incivisme.

F. A. A.

11 septembre 2025 par ,