Le tennis régional pour révéler les talents

La fièvre du tennis s’empare des ligues départementales dès demain avec le coup d’envoi des championnats organisés sous la houlette de la Fédération béninoise de tennis (FBT). L’événement, qui s’étendra jusqu’au 15 août 2025, promet quatre jours de compétition intense sur les courts du pays.

Comme chaque année, le tennis béninois entre dans sa phase d’identification des talents. Des jeunes talents aux vétérans, toutes les catégories seront représentées : filles et garçons de 10 à 18 ans, ainsi que les seniors. Selon Youssoufou Lawani, responsable de l’organisation au sein de la FBT, chaque ligue accueillera ses matchs sur des terrains emblématiques :- Charles de Gaulle à Porto-Novo, Bénin Tennis Club pour l’Atlantique-Littoral, ENI de Lokossa pour le Mono-Couffo, Hôtel Pergola pour le Zou et les Collines, CAS Tennis Club (Parakou) et SOS Tennis Club (Natitingou) dans le septentrion.

L’objectif de cette compétition régionale est de déterminer les meilleurs joueurs dans chaque département. Ces derniers pourront décrocher leur ticket pour le championnat national prévu du 25 au 30 août 2025.

Mais au-delà de la qualification, ces joutes régionales serviront aussi de baromètre pour la FBT. L’occasion idéale d’évaluer le niveau des joueurs, de mesurer les progrès réalisés et de valoriser le travail des entraîneurs sur le terrain.

Le tennis béninois entre dans une phase active pour monter progressivement en puissance afin de révéler les futurs champions.

