Le téléphone de Steve Amoussou révèle des ‘taupes’ autour de Talon

Un remue-ménage pourrait s’opérer dans la mouvance présidentielle après l’interpellation de Frère Hounvi, de son vrai nom Steve Amoussou. L’enquête sur l’affaire de ce chroniqueur et web activiste connu pour ses chroniques acerbes contre le gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ pourrait compromettre des têtes de l’opposition mais aussi éclabousser des figures de la mouvance présidentielle.

Encore une affaire pour la justice béninoise avec l’arrestation du chroniqueur et web activiste Frère Hounvi à Lomé (Togo) ce lundi 12 août 2024. L’ ’’opposant sans peur’’ et artiste comédien pourrait être accusé pour ’’outrage au chef de l’Etat’’, ‘’dénonciations calomnieuses’’, et ‘’propos diffamatoires’’ sur les réseaux.

Depuis son arrestation, des réactions fusent dans le rang de l’opposition. L’homme d’affaires en exil Martin Rodriguez dans une vidéo parle d’un enlèvement. Le parti Les Démocrates (LD), à travers sa cellule de communication pointe du doigt, « la responsabilité pleine et entière du gouvernement béninois ».

D’autres leaders de l’opposition en exil dénoncent un ’’kidnapping’’ et exigent la libération du web activiste.

L’enquête de la justice sur l’affaire Frère Hounvi permettra de faire la lumière sur ceux qui sont derrière et qui financent les activités subversives de ce citoyen tapis dans l’ombre depuis plusieurs années. Il n’est pas exclu que des responsables de la mouvance présidentielle ou des proches du chef de l’Etat soient éclaboussés par ce dossier, qui risque d’ébranler le paysage politique national. Selon des sources confidentielles, les appareils de communication de Frère Hounvi révèle de nombreuses taupes autour du président Talon.

