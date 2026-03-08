dimanche, 8 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Présidentielle 2026 au Bénin

Le syndicaliste Moudassirou Bachabi soutient le duo Wadagni-Talata




A travers le Parti travailliste du Bénin (PTB), le syndicaliste Moudassirou Bachabi apporte ouvertement son soutien à la candidature du duo candidat de la mouvance à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Il l’a fait savoir lors d’une déclaration officielle ce vendredi 6 mars 2026.

Un soutien de taille pour le duo Wadagni-Talata. Le syndicaliste Moudassirou Bachabi a intégré le rang des soutiens de l’actuel ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances ce vendredi 6 mars 2026. A travers le Parti travailliste du Bénin, il entend désormais œuvrer au succès du candidat de la majorité à la prochaine présidentielle au Bénin.

Dans un contexte marqué par le départ du chef de l’Etat Patrice Talon dont le bilan au terme des 10 ans satisfait nombre de Béninois, l’homme de la situation selon le syndicaliste, c’est Romuald Wadagni et sa colistière Mariam Chabi Talata. Ce duo d’après lui, offre l’opportunité d’une « vrai transition sécurisée ».

Face aux militantes et militants du PTB ce vendredi, Moudassirou Bachabi a souligné que « Romuald Wadagni n’est pas le candidat d’un seul parti politique ». « Il se veut être le candidat du rassemblement : le candidat de tout le peuple, de tous les partis et de tous les citoyens confondus. Il est, en un mot, le candidat de l’apaisement et de la compétence, celui qui connaît parfaitement les rouages des milieux financiers internationaux, notre classe politique et les attentes de notre peuple », a-t-il déclaré.

Face aux défis économiques, historiques, sociaux et de développement que traverse le Bénin, l’heure n’est plus à l’hésitation ni aux demi mesures. « L’heure est au courage politique, à la clarté et à l’engagement citoyen », a ajouté le délégué général du PTB exhortant tout le peuple béninois à soutenir la candidature du duo Wadagni-Talata. Ce soutien, a-t-il précisé, « n’est ni opportuniste ni circonstanciel. C’est un choix clair dans un contexte décisif pour le développement de notre pays », a insisté le syndicaliste qui estime que « l’urgence n’est pas quelle chapelle politique prendra le pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle 2026 ». « C’est plutôt, autour de qui « Ensemble, nous changeons la donne », a-t-il indiqué exhortant ses partisans à fédérer les énergies pour le développement socio-économique du Bénin.

Face au taux d’abstention observé lors du dernier scrutin, le syndicaliste invite l’ensemble des travailleurs, la jeunesse, les paysans, les commerçants, les intellectuels ainsi que toutes les forces vives de la nation à se mobiliser en faveur du duo Wadagni-Talata.

Deux duos de candidats sont en lice pour la présidentielle du 12 avril prochain au Bénin. Il s’agit du duo Wadagni-Talata, et celui de Hounkpè-Hounwanou, porte étendard de l’opposition béninoise à cette élection.

F. A. A.

8 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




