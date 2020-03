Le sujet rentré du Togo confirmé positif au Covid-19

Désormais 6 cas de patients atteints du coronavirus au Bénin. Sur la télévision nationale ce vendredi 27 mars 2020, le Directeur national de la santé publique, Dr Salami Lamidhi a confirmé le cas du sujet testé positif du Covid-19 à Lomé qui est rentré au Bénin.

Selon le directeur national de la santé publique, Dr Salami Lamidhi « le malade qui a quitté le Togo pour Bénin est venu de l’Europe et après les analyses a décidé de se mettre en auto isolement sur le site de prise en charge du Togo lui-même ».

Il a disparu du Centre Hospitalier Régional de Lomé- Commune, au moment où le personnel soignant s’apprêtait pour sa prise en charge. Il craignait ne pas être bien suivi et pris en charge n’étant pas dans son pays.

« C’est l’instinct de survie qui a pris le dessus. Il faut reconnaître qu’il a manqué de prévenir les autorités c’est ce qu’on aurait pu lui reprocher, sinon il est conscient de la situation et a pris toutes les mesures (...) », rassure le directeur national de la santé publique, Dr Salami Lamidhi.

Le malade est pris en charge au Centre d’Isolement prévu à cet effet.

Le Bénin enregistre désormais 6 cas de Covid-19.

Des contacts déjà sortis de la surveillance

20 contacts des premiers cas enregistrés sont sortis ce jeudi 26 mars 2020. « On va continuer encore quelques suivis à domicile le temps de s’assurer vraiment que tout va bien », informe Dr Salami Lamidhi. A en croire ce dernier, « il y a une forte mobilisation pour la gestion des cas, les contacts aujourd’hui sont tous déjà identifiés et mis sous surveillance et en quarantaine ».

Lorsqu’une personne sent des signes, souligne-t-il, elle doit se mettre déjà en auto-isolement et appeler les numéros : 95361107/ 51020000/ 51040000 pour être prise en charge. Le concerné ne doit pas se rendre dans un centre de santé au risque de contaminer d’autres personnes.

A.A.A

27 mars 2020 par