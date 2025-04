Le sud-africain Reinardt Janse Van Rensburg remporte la 1ère étape

Lancé ce lundi matin à Nikki, la première étape du 20è Tour Cycliste international du Bénin est remportée par le sud-africain Reinardt Janse Van Rensburg. 83 coureurs ont pris le départ de cette première étape longue de 101 Km entre Nikki et Parakou. A l’arrivée devant le Palais Royal dans la cité des Kobourou, le sud-africain Reinardt Janse Van Rensburgest a franchi la ligne le premier, avec 26 secondes d’avance sur le marocain Kamal Mahroug d’Agadir Vélo Propulsion et et 35 secondes devant Wijfje d’Univers Cycling Team des Pays-Bas.

Le premier coureur béninois MENSAH Romameti Ezer de Team Baobab World Cola a franchi la ligne d’arrivée avec 2 minutes 03 secondes de retard sur le leader de cette première étape et occupe la 18è place au classement.

Il faut préciser que le coup d’envoie de la 20è Tour Cycliste international du Bénin est donné à 10h28, heure locale, le peloton a connu un détachement de 200 mètres d’écart avec 5 Coureurs à 10h52’ après l’échappée annulée de Aurélien A. de la SNH du Cameroun.

Demain mardi, le tour connaîtra sa deuxième étape. C’est la plus longue étape, elle s’étend entre Parakou et Savè sur une distance de 156,42Km.

28 avril 2025 par