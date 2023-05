Le spectacle show et époustouflant de Moov Africa à Grand-Popo

Le réseau Moov Africa était aux côtés des populations Xwla et Xwédah ce weekend de Pentecôte pour la 102e édition de la fête de Nonvitcha. Les festivités entrant dans le cadre de cette édition se sont achevées dans la soirée du dimanche 28 mai 2023 par un géant concert animé par deux grandes figures de la musique béninoise.

Engagé à être au cœur des grands évènements dans le pays, le réseau Moov Africa a offert un spectacle show et époustouflant aux populations de Grand-Popo et environs dans la soirée du dimanche 28 mai 2023. Gbessi Zolawadji, roi du Agbadja, et Nikanor, surnommé ‘’le fils du pays’’, ont égayé pendant plusieurs heures, le public venu massivement participer à la fête.

A l’entame, c’est le chouchou des Xwla et Xwédah, Gbessi Zolawadji, auteur des titres ‘’Noulagnon’’, ‘’Dan todjo’’, etc, très appréciés des populations de Grand-Popo et environs, qui a d’abord ouvert le bal. Dans une ferveur populaire, toute la population (enfants, jeunes, adultes, et personnes du 3e âge) ne s’est lassée de danser le rythme ‘’Agbadja’’, très populaire dans le département du Mono. Gbessi Zolawadji sera suivi sur le majestueux podium dressé pour la circonstance, du fils du pays. Nikanor à travers ses différents morceaux, a égayé à son tour, tout le public.

Joie et satisfaction des populations

Vihotogbe, enseignant à Agoué a profité d’une course à Grand-Popo pour participer à la fête. Il dit être très satisfait. « Tout le monde est impliqué dans la fête. Il y a la joie, il y a l’harmonie, des activités pour égayer le public. Ça donne de la joie au cœur. On oublie un peu les soucis, les gens se sont déplacés de diverses régions, etc », a-t-il confié.

Comme lui, Donatien Dagbegnon, commercial à la SBEE a salué l’initiative de Moov Africa. Sans les activités récréatives organisées par l’opérateur GSM, il manquerait d’après lui, quelque chose à la fête. « Tout le monde est content, et tout se passe très bien », a-t-il félicité soulignant que cela éviterait certaines déviances à la jeunesse. « C’est toujours bien d’occuper la jeunesse par ces genres d’événements », a ajouté le commercial exhortant Moov Africa à diversifier ses activités au profit de la jeunesse. A titre indicatif, il a suggéré « un podium vacances ».

Pour Armel Ahossi, un climatologue, natif de Grand popo, les activités culturelles organisées par Moov Africa à chaque édition de Nonvitcha permettent d’occuper la jeunesse, et de révéler les jeunes talents. « C’est toutes les générations qui se retrouvent », a-t-il fait savoir avant d’inviter Moov Africa à perpétuer l’événement.

Jérémie Kadaï, fonctionnaire de police a quitté le Couffo, département voisin du Mono. Pour lui, c’est tout le monde qui fête Nonvitcha. Les activités organisées par Moov Africa dans ce cadre permettent aux apprenants de bien commencer selon lui, les grandes vacances. Il n’a pas manqué de féliciter l’opérateur GSM pour sa fidélité.

« Tous les mouvements sont bons », c’est ce qu’a confié pour sa part, Patricia Zamplé, revendeuse de produits divers à Grand-Popo.

Pour cette 102e édition de Nonvitcha, Moov Africa a démarré ses activités depuis la veille, samedi 27 mai. D’après la responsable Région Atlantique Mono, il y a eu plusieurs animations podium au cours desquelles les populations ont gagné divers lots très intéressants dont des téléphones portables, des routeurs wifi, des cartes de recharges, etc. L’objectif poursuivi selon Leonnelle Poupette Tognon, consiste à marquer la présence de l’opérateur GSM à tout événement culturel au Bénin, et rassurer par ailleurs la population de sa détermination à promouvoir la culture béninoise.

Quelques images

F. A. A.

30 mai 2023 par ,