Dossier en Appel à la CRIET

Le sort de Steve Amoussou fixé le 15 décembre prochain




Ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou, alias «  Frère Hounvi  » devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) connaîtra son verdict le 15 décembre 2025.

Condamné, en première instance, à 02 ans de prison ferme et à 1.000.000 de francs CFA d’amende pour des faits requalifiés en « injures à caractère politique et diffusion de fausses nouvelles », Steve Amoussou alias «  Frère Hounvi  » avait fait appel. Les faits initialement reprochés à l’accusé sont « harcèlement électronique, diffusion de fausses nouvelles, incitation à la rébellion ».

L’audience inaugurale du 20 octobre à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a été reportée au 1er décembre pour permettre à Steve Amoussou d’être défendu. L’accusé n’avait pas de représentation légale.

La Cour vient de fixer la prochaine audience au 15 décembre 2025.
M. M.

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




