Le sommet international sur la nutrition à Cotonou les 27 et 28

Cotonou accueille les 27 et 28 septembre une conférence de haut niveau suivie d’une table ronde de mobilisation autour des enjeux nutritionnels en Afrique.

Le Bénin s’apprête à devenir le centre d’un dialogue international crucial. Les 27 et 28 septembre, la capitale économique accueille une conférence internationale sur la nutrition, suivie d’une table ronde de mobilisation des ressources, réunissant experts, décideurs politiques, organisations internationales et société civile.

Placé sous le leadership du Président de la République du Bénin, l’événement se veut ambitieux et tourné vers l’action. Le thème central : « Investir dans la nutrition : un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations », souligne la volonté d’agir dès maintenant pour prévenir les effets durables de la malnutrition.

Organisé dans les espaces du Sofitel Hôtel de Cotonou et sur la Place de l’Amazone, le sommet réunira des représentants de haut niveau des Nations Unies ; des ministres et décideurs politiques africains ; des chercheurs et universitaires de renom ; des acteurs du développement, du secteur privé et de la société civile.

Panels, échanges, et bonnes pratiques

Le point d’orgue de la conférence : une intervention exceptionnelle de la Professeure Esther Duflo, prix Nobel d’économie 2019, qui reviendra sur les coûts économiques et sociaux de la malnutrition, et sur la nécessité d’investir intelligemment dans la nutrition.

Au programme du Sommet, un panel sur le fardeau intergénérationnel de la malnutrition ; une session dédiée aux progrès du Bénin ;et des études de cas venues d’ailleurs, comme l’exemple du Vietnam, reconnu pour ses succès en matière de lutte contre la malnutrition infantile.

