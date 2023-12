Le séjour bien-être en Afrique : un tourisme en plein essor

Palaces, retraites de yoga, spas de luxe, centres de remiseen forme, lodges luxueux en pleine brousse… Les destinations pour un séjourbien-être en Afrique ne manquent pas. Ce type de tourisme est, en effet en pleine croissance. Lesvoyageurs désirant allier bien-être et découverte lors de leurs expéditions, sontde plus en plus nombreux. Cherchent-ils à fuir le stress du quotidien ? Àéchapper aux nouvelles technologies pour tenter de se retrouver ? Quoiqu’ilen soit, l’Afrique sait aussi se montrer apaisante. Grâce à de nombreusesoffres bien-être, les voyageurs peuvent aller à la rencontre du continentafricain, tout en se reconnectant à eux-mêmes.

Le tourisme debien-être : définition

Si l’on peut trouver des éléments pour saisir ce que recouvrela notion sur ce site sur le bien-être, qu’entend-on partourisme de bien-être ? Par séjour ou hôtel wellness ? Le Global Wellness Institute proposeune définition du tourisme bien-être comme « un voyage associé à la poursuite du maintienou de l’amélioration de son bien-être personnel ». On peut icifaire une distinction entre deux types de voyageurs. Ceux qui placent lebien-être au cœur de leur voyage, comme élément essentiel pour le choix de ladestination. Et les voyageurs qui recherchent plus simplement quelquesactivités orientées bien-être, à intégrer à leur séjour. Ces deux catégoriesreprésentent des profils différents. Si le tourisme bien-être a nettementaugmenté ces dernières années, la crise sanitaire a évidemment renforcé cebesoin de se reconnecter à soi et à l’environnement. Ainsi, chaque année, denouveaux adeptes des séjours wellness sont avides de nouvelles destinations dansle monde, pour prendre soin de leur corps et de leur esprit.

Une nouvelledestination bien-être : l’Afrique

L’Afrique attire habituellement pour sa faune et sa naturesauvage. Moins (jusqu’à présent) pour un séjour centré autour du bien-être. Etpourtant, il existe plusieurs destinations sur le continent africain quioffrent de précieuses parenthèses bien-être. Il faut savoir que la plupart deshôtels réputés, la majorité des lodges de luxe, proposent l’accès à demagnifiques spas. Disons-le, le niveau en Afrique pour les retraites de typebien-être, est vraiment très élevé. Ce qui a une incidence sur l’excellence desoffres de la part des hôtels. Mais l’Afrique ne se limite pas aux spas et aux massages, pource qui concerne l’offre de voyages bien-être. L’Afrique a ce petit quelquechose de plus, cette magie qui émane d’une nature unique, ces paysages sauvages, intacts, qui bouleversent le voyageur lorsqu’il y fait face.

Les offres bien-êtreen Afrique

Depuis que les voyageurs se sont mis à rechercher desdestinations plus reculées pour leur séjour bien-être, les hôteliers et lestours opérateurs se sont penchés sur la question, afin de proposer des offreswellness. Centres de villégiature, lodges de safari de luxe, hôtels axé sur laremise en forme… Les établissements de luxe fleurissent tout en conservant unecertaine élégance, proches de la nature et propices à la relaxation.

Mais wellness et safari peuvent tout à fait fonctionnerensemble. Par exemple, la société Singita qui exploite des lodges de safari deluxe en Afrique australe et dans le Serengeti, mise sur cette alliance entresafari et bien-être. Des lodges dans le parc national Kruger ont vu leur sparénové, et de nouveaux produits cosmétiques, comportant des ingrédients biologiqueslocaux, ont été introduits. D’ailleurs, le dirigeant Tom Fels pense que Singitapropose « une expérience holistique de bien-être. Nous offrons l’espace,le calme, l’intégration avec la nature avec des offres alimentaires réfléchieset pertinentes et la possibilité de détendre le corps et l’esprit. Le nouveauluxe c’est l’enrichissement personnel. »

Ainsi, remise en forme, relaxation, yoga, massages,nutrition, cosmétiques, participent à former une offre complète pour letourisme bien-être en Afrique. Cette tendance du tourisme s’explique par l’évolutionde la société contemporaine. Un quotidien toujours plus connecté et plusstressant, force le besoin de couper pour tenter de retrouver l’essentiel. Une pause rendue possible, grâce à l’Afrique., terre magique

18 décembre 2023 par