Le secteur privé s’approprie les réformes pour une fiscalité de développement

La 2e édition du séminaire sur la fiscalité a été lancée ce mardi 18 avril 2023, à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou. Elle est organisée par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec la direction générale des Impôts et la participation de la douane béninoise et de Bénin Control.

Ouverture des travaux de la 2e édition du séminaire sur la fiscalité sous le thème : « Engagement mutuel pour une fiscalité de développement ». Le séminaire réunit les acteurs du secteur privé, de l’administration fiscale et les partenaires techniques et financiers. Selon Roland Riboux, président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), la rencontre « confirme une volonté commune de maintenir un niveau d’échanges élevé entre l’administration fiscale ainsi que douanière et le secteur privé ». Pour lui, c’est l’occasion pour les participants de s’approprier des « nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances, gestion 2023 pour ne pas tomber sous le coup de la loi ». « J’espère que nous aurons l’occasion de proposer des mécanismes relativement simples pour renforcer l’image de notre administration fiscale et douanière », a ajouté Roland Riboux.

Depuis quelques années, la Direction générale des Impôts (DGI) innove pour moderniser ses services afin de faciliter les procédures à tous les contribuables. A en croire, le directeur général de la DGI, il est primordial que « les différents acteurs impliqués dans ce processus soient régulièrement informés des diverses réformes en matière fiscale afin d’assurer un climat des affaires apaisé ». « La question de la fiscalité ne relève pas uniquement de la DGI, ce qui justifie l’association de la Direction générale des Douanes et de Bénin Control afin de s’assurer que tous les aspects de la fiscalité seront abordés », a indiqué Nicolas Yenoussi.

Le secteur privé appelé à exprimer ses attentes

Boubacar Camara, directeur général adjoint des Douanes a réaffirmé l’engagement de l’administration publique à accompagner les acteurs du secteur privé dans la création de richesses. « L’instrument fiscal douanier n’est qu’un outil pour accompagner les créateurs de richesses. (...) L’engagement est de maintenir cette mission et d’être à votre écoute dans la transparence », a affirmé Boubacar Camara.

Quant au directeur général de Bénin Control, il a relevé la collaboration franche et saine qui existe entre Bénin Control, la douane béninoise et la direction générale des Impôts. « Nous sommes au cœur de réformes. Et ces réformes ont un seul objectif : faciliter la vie des investisseurs privés au Bénin », a souligné Gwendal Euzen.

Il est prévu quatre panels autour des thématiques telles que l’engagement de Bénin Control pour la création et la promotion d’un écosystème douanier performant ; les réformes des douanes béninoises pour l’amélioration du climat des affaires au Bénin, le règlement à l’amiable des différends fiscaux ainsi que les attentes du secteur privé en matière fiscale. Les travaux du séminaire sur la fiscalité prennent fin le 20 avril prochain.

Akpédjé Ayosso

18 avril 2023 par