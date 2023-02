Le secteur privé béninois se mobilise pour lutter contre le paludisme

Du 10 au 11 novembre 2022 à Cotonou , le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a organisé avec notre appui et en collaboration avec Ecobank Bénin un atelier de renforcement de capacités à destination des entreprises du secteur privé.

Cette session de formation avait pour objectif d’outiller les entreprises engagées autour de l’initiative, « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » sur la prévention, le diagnostic, la prise en charge et la gestion des données liées au paludisme au sein des dispensaires et infirmeries des entreprises.

Le paludisme fait peser une lourde charge sur les entreprises du secteur privé. Les conséquences de la maladie affectent les bénéfices des entreprises à travers le continent africain par l’absentéisme des employés, la baisse de la productivité et l’augmentation des coûts des prestations. Les estimations montrent que l’Afrique perd chaque année environ 4,3 milliards de journées de travail et 1,5 milliard de journées d’école à cause du paludisme, et que la croissance du PIB est réduite de 1,3 % dans les pays endémiques.

Au Bénin, malgré les nombreux efforts consenties ces dernières années pour endiguer la maladie, le paludisme constitue toujours un véritable problème de santé publique. Il représente le premier motif d’hospitalisation enregistré dans les centres hospitaliers du pays et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En 2020, 2 289 948 personnes ont contracté le paludisme, ce qui a entrainé 2450 cas de décès dont 1966 enfants de moins de 5 ans.

Autant de facteurs qui expliquent l’impact considérable de la maladie sur la productivité économique, les coûts des entreprises et le développement du capital humain. Plus que jamais, la participation du secteur privé à la lutte contre le paludisme est cruciale pour dynamiser les objectifs nationaux et mobiliser davantage de partenaires et de ressources.

Le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Dr Cyriaque AFFOUKOU, a ouvert l’atelier en déclarant que :

« Le paludisme est la première cause de fréquentation au niveau des formations sanitaires et de ce fait, il perturbe également la vie des entreprises et affecte ainsi le développement de notre pays. Or l’entreprise constitue le socle de développement du pays. C’est pour cette raison que nous avons décidé de convier les différents acteurs qui animent ces entreprises à cet atelier qui leur permettra d’avoir les informations nécessaires en matière de prévention, de diagnostic et de dispositions requises pour que la maladie n’affecte pas les employés ou employeurs des entreprises ».

Cette session de deux jours, a rassemblé une vingtaine de délégués du personnel, de médecins de travail, d’infirmiers et points focaux santé des entreprises évoluant dans les secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, la médecine, la télécommunication, l’éducation, l’agroalimentaire, le transport et logistique etc.

Les participants ont été sensibilisés sur les avantages de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) avant de recevoir des outils de communication devant leur permettre une dissémination des informations reçues au sein de leur structure.

Cette session a été le fruit d’une collaboration entre la Coalition des Entreprises Béninoises et Associations privées pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme et autres affections (CEBAC STP), la Plateforme du Secteur Sanitaire Privé (PSSP) et le Think Tank RSE.

« Pour les entreprises , nous allons jouer notre rôle de faîtière pour qu’ensemble nous puissions éliminer le paludisme de notre nation. La vitalité de nos entreprises en est impactée. »

Judes Fagbemi, Président de la Coalition des Entreprises Béninoises et Associations Privées pour la lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (CEBAC-STP)

« Nous avons espoir qu’au terme de ce séminaire, les différentes entreprises présentes seront outillées sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge du paludisme. Nous renouvelons l’engagement d’Ecobank à œuvrer inlassablement aux côtés du PNLP et de Speak Up Africa, pour l’élimination du paludisme au Bénin à l’horizon 2030. »

Augustin Apovo, le Représentant d’Ecobank

Le Coordonnateur du Programme Paludisme à Speak Up Africa , James Wallen, a déclaré

« À travers toutes ses entreprises, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pourrait être accompagné dans la mise en œuvre de sa stratégie contre le paludisme. Il s’agira pour ses entreprises de s’aligner au plan stratégique national du PNLP et de travailler ensemble pour faire face à ce défi de lutte contre le paludisme ».

Il a également réitéré l’engagement de Speak Up Africa à soutenir le PNLP sur les questions de plaidoyer et de communication stratégique.

17 février 2023 par