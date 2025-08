Le secteur privé béninois réaffirme son rôle moteur dans l’économie nationale

La 3e édition de la Nuit des Elus, rencontre stratégique annuellement organisée entre les acteurs du secteur privé à l’occasion de la fête de l’indépendance, a eu lieu ce jeudi 31 juillet 2025, à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Le secteur privé béninois honore le rendez-vous annuel de la Soirée de l’indépendance, encore appelée Nuit des Elus. Elus consulaires, présidents des organisations patronales, présidents des organismes, groupements et associations professionnels, et chefs d’entreprises ont célébré l’édition 2025 ce jeudi 31 juillet.

Selon le président de la CCI Bénin, Arnauld AKAKPO, il s’agit d’un « moment de convivialité et de confraternité » qui permet aux acteurs du privé, de célébrer leur contribution à la construction d’une « économie béninoise dynamique » qui suscite admiration au-delà des frontières, et ce, malgré les enjeux géostratégiques actuels. Ce moment de retrouvailles au-delà de sa dimension festive a-t-il fait savoir, se veut également un creuset d’échange et de dialogue entre acteurs du secteur privé.

A travers la Nuit des Elus, la CCI Bénin entend non seulement créer un cadre propice au renforcement des liens entre acteurs du privé, mais aussi, célébrer leurs efforts communs à la construction d’une vision partagée de l’économie nationale. « Notre pays est aujourd’hui sur une trajectoire économique encourageante, une croissance soutenue, une inflation maitrisée et une confiance affirmé des institutions financières internationales », a poursuivi le président de l’institution consulaire évoquant le rôle du secteur privé aux côtés des pouvoirs publics comme « un secteur clé de cette transformation ».

« A ce titre, il doit demeurer au cœur des réflexions et des actions en faveur du développement de notre nation », a ajouté Arnauld AKAKPO réitérant l’engagement du secteur privé dans son rôle de catalyseur, de facilitateur et de porte-voix du monde des affaires aux côtés de tous les partenaires.

Au-delà de sa dimension festive, la 3e édition de la Nuit des Elus a été une occasion d’échanges et de dialogue entre membres du secteur privé béninois.

