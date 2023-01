Le Chef de l’Etat, Patrice Talon entend insuffler une nouvelle dynamique aux médias au Bénin. L’annonce a été faite, jeudi 12 janvier 2023 au Palais de la Marina, à l’occasion de la présentation des vœux aux présidents des institutions de la République.

« Personne n’ignore en réalité que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d’envergure pour favoriser l’avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient des conditions de vie descente pour cesser d’être exposés aux vices, à la précarité et à l’incertitude du lendemain (…) ». Ainsi s’est exprimé le chef de l’Etat Patrice Talon, jeudi 12 janvier 2023 au Palais de la Marina, à l’occasion de la présentation des vœux aux présidents des institutions de la République.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail pour lequel s’est ainsi engagé le président de la République, une mission a été assignée à la HAAC (Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication).

« Je voudrais assigner une mission particulière à la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication, celle d’engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement assez vite les axes d’une réforme ambitieuse et pertinente du secteur », a indiqué Patrice Talon.

M. M.

12 janvier 2023 par ,