Coupe du monde 2026

Le rêve des Guépards brisé par les Super Eagles (0-4)




Le rêve d’une première qualification des Guépards du Bénin à une phase finale de la Coupe du monde s’est estompé en début de soirée ce mardi 14 octobre 2025, au Godswill Akpabio International Stadium de Uyo au Nigéria. Face aux Super Eagles, ils se sont inclinés par un score de 4 buts à 0.

Les Guépards du Bénin n’iront pas à la Coupe du monde 2026. Premier du groupe C au terme de la 9e journée des éliminatoires, ils se sont inclinés ce mardi face aux Super Eagles du Nigéria par un score lamentable de 4 buts à 0 au terme d’un match comptant pour la 10e et dernière journée de ces éliminatoires.

Les Nigérians visiblement plus forts, ont pris la rencontre à leur avantage en ouvrant le score dès les 5 premières minutes grâce Victor Osimhen, attaquant de Galatasaray. Profitant des failles de la défense béninoise, Osimhen réalise un doublet à la 37e minute. Score à la première partie, 2-0 pour le Nigéria.

A la reprise, les Super Eagles plus déterminés violent par deux fois, les filets des buts béninois inscrivant un 3e but à la 51e minute, et un autre en fin de rencontre. Lourdement dominés au terme de cette rencontre, les Guépards voient leur rêve de qualification s’envoler.

Il en est de même des Super Eagles qui, malgré la victoire contre le Bénin ne pourront participer à la prochaine Coupe du monde car, l’Afrique du Sud, 2e après les matchs de la 9e journée s’est imposée au Rwanda par un score de 3 buts à 0. Une victoire qui permet aux Bafana-Bafana de prendre la tête du groupe C et de se qualifier.

F. A. A.

14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




